В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты
С 1 января 2020 года в Таиланде вступил в силу частичный запрет на продажу пластиковых пакетов. На первом этапе инициативы пластиковые пакеты нельзя будет покупать только в крупных магазинах и супермаркетах. В 2021 году наступит полный запрет.
Жители ответили флешмобом с абсурдными альтернативами пакетам вроде вешалок или дорожных конусов.м
Thailand started 2020 with a major plastic bag ban so now Thais have made it a trend to put their shoppings in random things & i’m living for it LMFAO pic.twitter.com/7QtkMD1oax