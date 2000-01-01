21.01 03:53 MIGnews.com

В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты

Thailand started 2020 with a major plastic bag ban so now Thais have made it a trend to put their shoppings in random things & i’m living for it LMFAO pic.twitter.com/7QtkMD1oax — siam (@sihamese) 4 января 2020 г.

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С 1 января 2020 года в Таиланде вступил в силу частичный запрет на продажу пластиковых пакетов. На первом этапе инициативы пластиковые пакеты нельзя будет покупать только в крупных магазинах и супермаркетах. В 2021 году наступит полный запрет.Жители ответили флешмобом с абсурдными альтернативами пакетам вроде вешалок или дорожных конусов.м