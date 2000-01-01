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В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты 21.01 03:53   MIGnews.com

В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты

С 1 января 2020 года в Таиланде вступил в силу частичный запрет на продажу пластиковых пакетов. На первом этапе инициативы пластиковые пакеты нельзя будет покупать только в крупных магазинах и супермаркетах. В 2021 году наступит полный запрет.

Жители ответили флешмобом с абсурдными альтернативами пакетам вроде вешалок или дорожных конусов.м





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