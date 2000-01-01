20.01 21:22 MIGnews.com
Остатки сбитого "Боинга" вернут Украине - Зеленский
Сегодня, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с иранским министром дорог и городского развития Ирана Мохаммадом Эслами.
По итогам встречи, Зеленский отметил, что при выяснении обстоятельств трагедии иранская сторона выполнила большинство достигнутых договоренностей.
"Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено", — сказал президент Украины.
Также стороны пришли к соглашению, что все обломки самолета, которые сохранились, будут доставлены в Украину.
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