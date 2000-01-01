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Иранский министр прибыл в Украины для принесения извинений 20.01 22:30   MIGnews.com

Иранский министр прибыл в Украину для принесения извинений

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев для принесения официальных извинений и переговоров.

"Его главная цель - это принесение официальных извинений. Мы считаем, что ящики должны быть возвращены нам, и это станет свидетельством готовности Ирана к объективному расследованию", - рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Как отметил Пристайко, во время переговоров будет обсуждаться вопрос черных ящиков.

"Мы видели, что с иранской стороны одно и то же лицо то заявляло, что передают ящики - то что не передают. Это создает неопределенность. Статус министра позволяет выразить официальную позицию. Мы требуем передать нам ящики. В конце концов, это собственность украинской компании", - подчеркнул министр.


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