20.01 22:30 MIGnews.com

Иранский министр прибыл в Украину для принесения извинений

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Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев для принесения официальных извинений и переговоров."Его главная цель - это принесение официальных извинений. Мы считаем, что ящики должны быть возвращены нам, и это станет свидетельством готовности Ирана к объективному расследованию", - рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.Как отметил Пристайко, во время переговоров будет обсуждаться вопрос черных ящиков."Мы видели, что с иранской стороны одно и то же лицо то заявляло, что передают ящики - то что не передают. Это создает неопределенность. Статус министра позволяет выразить официальную позицию. Мы требуем передать нам ящики. В конце концов, это собственность украинской компании", - подчеркнул министр.