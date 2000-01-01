20.01 16:54 MIGnews.com

В Китае зафиксирована третья смерть от неизвестного вируса

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В Китае от неизвестного вируса умер третий человек.Общее число заболевших превышает 200 - среди них жители Таиланда, Японии и Южной Кореи.Вирус поражает дыхательную и нервную системы и ЖКТ.Сообщается, что генетический код нового вируса весьма близок к SARS - атипичной пневмонии, от которой в 2002-2003 годах умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч.