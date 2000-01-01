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Около ста израильтян задержаны в Европе за контрабанду ката 20.01 15:09   MIGnews.com

Около ста израильтян задержаны в Европе за контрабанду ката

12-й канал израильского ТВ опубликовал большой материал о том, что израильские криминальные организации наладили бизнес контрабанды ката в Европу. Роль курьеров играют молодые люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.

Журналисты рассказали историю 35-летнего Арье, студента йешивы из Иерусалима.

У Арье - пятеро детей и очень мало денег. Он искал пути быстрого решения своих финансовых проблем, хотя бы на несколько месяцев.

Арье вспоминает: “Четыре месяца назад мне позвонил товарищ по йешиве. Он предложил перевезти в Данию 30 килограмм ката за три тысячи шекелей и три дня в отеле в Копенгагене. Финансовое положение дома было очень тяжелым. Мы не каждый день могли купить молоко, а уж о мясе и рыбе и мечтать не приходилось. Этот же друг сказал мне, что кат - легален, и у меня не будет никаких проблем, а в европейских клубах все по нему с ума сходят. Он сказал, что в хорошие месяцы он зарабатывает по 15 тысяч в месяц за четыре перевозки ката в Европу. Я решил на это пойти - и ничего не сказал жене”.

Арье задержали немедленно по прибытии в аэропорт Копенгагена. Он сказал полиции, что думал, что в Дании кат - легален. Его продержали два месяца в заключении, и потом отпустили домой - но запретили ему въезд в Данию. Организаторы контрабанды должны были заработать на этой поездке 150 тысяч шекелей.

За последние три года израильские криминальные синдикаты создали несколько десятков сетей контрабанды ката в Европу. Израильский кат стал хитом пати и ночных клубов в Европе - но если в Израиле кат легален, в Европе он считается наркотиком. Кат содержит катион, используемый для производства синтетических наркотиков - таких, как хагига. Несмотря на это он разрешен в Израиле. Кат традиционно используется людьми йеменского происхождения. Он оказывает позитивное воздействие на циркуляцию крови и функционирование сердца. В последнее время он стал популярен среди разного рода израильских знаменитостей. Полиция утверждает, что “кат в его нормальной версии очень трудно запретить”.

Израильский фермер, работающий с катом рассказывает: "Я предпочитаю выращивать в теплицах кат, а не помидоры, огурцы или перец. Быстрые деньги, десятки тысяч шекелей доходов в месяц. Я в жизни столько не заработаю на овощах”.

По данным полиции, контрабандисты работают с сотнями курьеров в возрасте 17-40 лет. Полицейские рассказывают: "Контрабандисты используют сложное финансовое положение студентов йешив и выходцев из эфиопской общины. Они не говорят им о риске ареста”.  За последние два года за контрабанду ката арестованы более ста израильтян. Многие некоторое время провели в заключении и были оштрафованы на тысячи евро. Двадцать все еще ожидают суда”.


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