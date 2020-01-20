Взрыв на севере Израиля: есть раненные

В городе Тамра на севере Израиля прогремел мощный взрыв, которые стал причиной пожара.
По данным "13 канала", это произошло на заводе по производству топлива.
В результате происшествия, пострадали по меньшей мере четверо рабочих, среди которых двое мужчин в возрасте около 30 лет получили серьезные травмы. Их госпитализировали в медицинский центр Рамбам в Хайфе.
האש שפרצה במפעל לחומרי דלק בטמרה כובתה לחלוטין בידי לוחמי האש, וארבעת הפועלים שעבדו במקום ונפצעו קשה מטופלים כעת בביה"ח רמב"ם שבחיפה. כביש הגישה לאזור התעשייה היוצא מכביש 70 - נחסם לתנועה