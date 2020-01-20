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Взрыв на севере Израиля: есть раненные | Фото:20.01 13:12   MIGnews.com

Взрыв на севере Израиля: есть раненные

В городе Тамра на севере Израиля прогремел мощный взрыв, которые стал причиной пожара.

По данным "13 канала", это произошло на заводе по производству топлива.

В результате происшествия, пострадали по меньшей мере четверо рабочих, среди которых двое мужчин в возрасте около 30 лет получили серьезные травмы. Их госпитализировали в медицинский центр Рамбам в Хайфе.

По словам регионального директора экстренной волонтерской службы United Hatzalah Нафтали Ротенберга, на данный момент неизвестно, что послужило причиной взрыва.

Пожар на заводе был полностью потушен. Подъездная дорога к промышленной зоне, выходящая на трассу №70 – заблокирована.


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