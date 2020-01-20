20.01 13:12 MIGnews.com

Взрыв на севере Израиля: есть раненные

האש שפרצה במפעל לחומרי דלק בטמרה כובתה לחלוטין בידי לוחמי האש, וארבעת הפועלים שעבדו במקום ונפצעו קשה מטופלים כעת בביה"ח רמב"ם שבחיפה. כביש הגישה לאזור התעשייה היוצא מכביש 70 - נחסם לתנועה



(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/nBhhYcHECV — חדשות 13 (@newsisrael13) January 20, 2020

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В городе Тамра на севере Израиля прогремел мощный взрыв, которые стал причиной пожара.По данным "13 канала", это произошло на заводе по производству топлива.В результате происшествия, пострадали по меньшей мере четверо рабочих, среди которых двое мужчин в возрасте около 30 лет получили серьезные травмы. Их госпитализировали в медицинский центр Рамбам в Хайфе.По словам регионального директора экстренной волонтерской службы United Hatzalah Нафтали Ротенберга, на данный момент неизвестно, что послужило причиной взрыва.Пожар на заводе был полностью потушен. Подъездная дорога к промышленной зоне, выходящая на трассу №70 – заблокирована.