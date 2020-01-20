Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Сотрудника армии ФРГ судят за шпионаж в пользу Ирана 21.01 11:40   MIGnews.com

Сотрудника армии ФРГ судят за шпионаж в пользу Ирана

В западногерманском городе Кобленц начинается суд над мужчиной, обвиняемым в работе на иранскую разведку.

Прокуроры выдвинули 51-летнему мужчине, известному как Абдул С., обвинения в государственной измене, в дополнение к 18 случаям нарушения государственной тайны.

"Абдул С. подозревается в злоупотреблении своим положением гражданского служащего Бундесвера с целью передачи военной государственной тайны сотруднику иранской секретной службы", - говорится в судебных документах, пишет TheLocal.

Жена подозреваемого также предстанет перед судом по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к деятельности своего мужа. Однако 16-дневный судебный процесс для нее состоится в марте.

Абдул С. работал в бундесвере в маленьком городке Даун, в районе Эйфель на западе Германии, прежде чем был арестован в январе 2019 года.

Из-за чувствительного характера обвинений суд будет проходить за закрытыми дверями. Представители общественности не могут присутствовать на тех частях судебного процесса, где упоминаются обвинения, касающиеся государственной тайны.

Обвиняемый еще не признал свою вину, заявили в суде.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:19
Иерусалим: Суд разрешил повесить плакаты Мама+Папа=Семья
11:58
В столкновениях с полицией в Ливане пострадало 114 человек
11:32
Видео: В Гуш-Эцион и Иерусалиме пошел снег  
11:15
Либерман: Мири Регев - рыночная торговка
11:12
Кирьят-Арба: автобус задавил женщину - и не остановился
11:10
Китай объявил о крупной анти-пластиковой кампании
10:54
В школах Саудовской Аравии китайский язык сделают третьим
10:35
Девушка сбросившаяся с крыши - жертва насилия в семье
10:12
ШАБАК: предотвращено свыше 560 терактов
09:42
Форум памяти Холокоста: полиция готова к неожиданностям
09:22
От Нетаниягу требуют срочно увеличить субсидии на отопление 
09:20
Либерман: Я не жду чудес, я их обычно делаю
09:16
Россия предостерегла Иран от опрометчивых шагов
09:00
Убийство подростка в Нагарии: арестованы 10 членов банды
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus