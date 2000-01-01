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В Лондоне зарезали троих человек 20.01 12:40   MIGnews.com

В Лондоне зарезали троих человек

Трое мужчин погибли от ножевых ранений в районе Севен-Кингс на северо-востоке Лондона.

Полиция заявила, что начала расследование вероятного тройного убийства после того, как трое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет были объявлены мертвыми на месте происшествия.

Правоохранителей и скорую помощь вызвали в этот район в 19:38 в воскресенье, пишет Independent.

Полиция находится в процессе идентификации погибших и информирования всех ближайших родственников.

"Не следует исключать любого мотива, поскольку мы находимся на ранних стадиях установления всех обстоятельств", - сказали в полиции.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в связи с расследованием правоохранителям предоставлены дополнительные полномочия.


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