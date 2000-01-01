20.01 12:40 MIGnews.com
В Лондоне зарезали троих человек
Трое мужчин погибли от ножевых ранений в районе Севен-Кингс на северо-востоке Лондона.
Полиция заявила, что начала расследование вероятного тройного убийства после того, как трое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет были объявлены мертвыми на месте происшествия.
Правоохранителей и скорую помощь вызвали в этот район в 19:38 в воскресенье, пишет Independent
.
Полиция находится в процессе идентификации погибших и информирования всех ближайших родственников.
"Не следует исключать любого мотива, поскольку мы находимся на ранних стадиях установления всех обстоятельств", - сказали в полиции.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в связи с расследованием правоохранителям предоставлены дополнительные полномочия.
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