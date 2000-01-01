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На демонстрацию движения `сардин` вышли 40 тыс. человек 20.01 14:10   MIGnews.com

На демонстрацию движения "сардин" вышли 40 тыс. человек

В итальянском городе Болонья на демонстрацию антипопулистского движения "сардин" вышли 35-40 тысяч человек.

"Площадь переполнена: здесь 35-40 тысяч человек", - заявил лидер движения Маттиа Сантори. При этом, по его словам, чтобы вместить всех участников акции, нужна была вдвое большая площадь.

Акция, соединившая в себе митинг и большой концерт, состоялась за неделю до региональных выборов в Эмилии-Романье, которые считаются тестом как для лидирующей во всех опросах в регионе "Лиги", так и для правительственной коалиции "Движения пяти звезд" и Демократической партии, пишет Euractiv.

Антипопулистское общественное движение "сардин" зародилось в Болонье под знаком сопротивления оппозиционной ныне "Лиге" бывшего вице-премьера Маттео Сальвини. Он изображается как "акула", а его противники - как "сардины", которых очень много и они держатся вместе в одной стае.

"Мы здесь, чтобы сказать вам, что есть альтернатива и что с небольшой площади можно перейти на большую и совершенно изменить результат выборов", - заявил Сантори.


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