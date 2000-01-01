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Мексика экстрадировала в США наркобарона `Коротышку` 20.01 09:44   MIGnews.com

Мексика экстрадировала в США наркобарона "Коротышку"

Власти Мексики экстрадировали в Соединенные Штаты Америки Хоакина Гусмана, являющегося одним из самых известных наркобаронов планеты по прозвищу Эль Чапо, или Коротышка.

Со ссылкой на местные власти мексиканская пресса пишет, что Гусман был замечен в международном аэропорту Сьюдад-Хуарес. Предположительно он должен был вылететь в США, где его обвиняют в контрабанде крупных партий наркотиков и убийстве.

Отмечается, что запрос на экстрадицию поступил от властей сразу двух штатов – Калифорнии и Техаса. Однако, как передает "Би-би-си", приземлился Коротышка в Нью-Йорке. Ожидается, что в пятницу, 20 января, он предстанет перед федеральным судом США в Бруклине.

Изначально мексиканский президент Энрике Пенья-Ньетто настаивал на том, что Гусман должен предстать перед законом в своей родной стране. Однако после того, как американская прокуратура пообещала не применять к Гусману смертную казнь, было принято решение о его экстрадиции.
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