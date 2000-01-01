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Банда применяла глушилки, опасные для аэропорта Бен-Гурион 20.01 08:26   MIGnews.com

Банда применяла глушилки, опасные для аэропорта Бен-Гурион

Спецподразделение полиции южного округа (ЯМАР) две недели назад арестовало 12 членов опасной банды грабителей, резидентов Юга Израиля.

Банда грабила бизнесы на севере Израиля. С целью затруднения работы полиции банда использовала специальные глушители частот - для прослушивания и глушения переговоры полицейских по радио. Полиция утверждает, что использование такого оборудования в центральном регионе создавало опасность для полетов в международном аэропорту Бен-Гурион.

Из материалов расследования следует, что банда действовала как военная организация, состоявшая из командира, наблюдателей за целями, водителя организовавшего бегство от полиции, водителя грузовика, на котором перевозилось награбленное.

За бандой наблюдали несколько месяцев. Во время ареста у членов банды обнаружены миллионы шекелей наличными, современное технологическое оборудование, включая глушилки и камеры наблюдения. Полиция выясняет, как оборудование попало в руки грабителей.
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