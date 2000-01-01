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twitter.com 20.01 07:36   MIGnews.com

Звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур, Джулиана Мур, Мариса Томей, Шейлин Вудли и другие.

Сама многотысячная акция протеста прошла возле Trump Tower, резиденции миллиардера, сообщают американские СМИ.

"Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить", – сказал кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста. При этом он призвал провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.

"Трамп и Пенс рассчитывают, что вы поддадитесь, однако отличительной чертой нью-йоркцев является то, что они не сдаются и не прогибаются", заявил, в свою очередь, Алек Болдуин.






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