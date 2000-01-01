20.01 07:36 MIGnews.com

Звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке

Following NYC anti-trump "We Stand United" rally protesters march to Trump Tower pic.twitter.com/zIKXJnPts9 — Bryan Llenas (@BryanLlenas) 20 січня 2017 р.

Protestors outside Trump Tower pic.twitter.com/cFBFO7DX1p — Bryan Llenas (@BryanLlenas) 20 січня 2017 р.

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Комментарии

В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур, Джулиана Мур, Мариса Томей, Шейлин Вудли и другие.Сама многотысячная акция протеста прошла возле Trump Tower, резиденции миллиардера, сообщают американские СМИ."Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить", – сказал кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста. При этом он призвал провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации."Трамп и Пенс рассчитывают, что вы поддадитесь, однако отличительной чертой нью-йоркцев является то, что они не сдаются и не прогибаются", заявил, в свою очередь, Алек Болдуин.