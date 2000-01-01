20.01 07:20 MIGnews.com

Израиль: бизнесмена застрелили на пороге собственного дома

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52-летний бизнесмен из Лода был убит на пороге собственного дома.Бизнесмену позвонили по телефону. Он вышел из дома, отошел на несколько шагов - и по нему открыли огонь два человека. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле.Мужчина был эвакуирован в госпиталь Ассаф ха-Рофе, где он скончался от полученных ран.Мужчина был владельцем автомойки. Полиция проверяет, не возникало ли у него в последнее время конфликтов с гангстерами Лода.