20.01 07:20 MIGnews.com
Израиль: бизнесмена застрелили на пороге собственного дома
52-летний бизнесмен из Лода был убит на пороге собственного дома.
Бизнесмену позвонили по телефону. Он вышел из дома, отошел на несколько шагов - и по нему открыли огонь два человека. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле.
Мужчина был эвакуирован в госпиталь Ассаф ха-Рофе, где он скончался от полученных ран.
Мужчина был владельцем автомойки. Полиция проверяет, не возникало ли у него в последнее время конфликтов с гангстерами Лода.
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