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фото из соцсети 20.01 07:14   MIGnews.com

Автомобиль протаранил толпу прохожих в центре Мельбурна

Три человека погибли и как минимум 20 пострадали после того, как автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов в австралийском городе Мельбурне, сообщает The Guardian.

По данным СМИ, среди раненых - четверо детей.

Водитель арестован, его мотивы выясняют.

Сообщается, что машина выехала на тротуар на оживленном перекрестке в 14:00 по местному времени, когда там было много народа. Началась паника, люди стали прятаться в окрестных магазинах. По некоторым данным, были слышны звуки выстрелов.

Полиция предполагает, что наезд был совершен умышленно, так как водитель. По словам очевидцев, даже не пытался остановить машину.

Наблюдатели, напоминают о недавних терактах в Берлине и Иерусалиме с использованием автомашин. Они обращают внимание, что именно в Мельбурне в настоящее время проходит популярный международный теннисный турнир "Большого шлема", на который приехали многочисленные иностранные туристы.
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