Автомобиль протаранил толпу прохожих в центре Мельбурна
Три человека погибли и как минимум 20 пострадали после того, как автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов в австралийском городе Мельбурне, сообщает The Guardian.
По данным СМИ, среди раненых - четверо детей.
Водитель арестован, его мотивы выясняют.
Сообщается, что машина выехала на тротуар на оживленном перекрестке в 14:00 по местному времени, когда там было много народа. Началась паника, люди стали прятаться в окрестных магазинах. По некоторым данным, были слышны звуки выстрелов.
Полиция предполагает, что наезд был совершен умышленно, так как водитель. По словам очевидцев, даже не пытался остановить машину.
Наблюдатели, напоминают о недавних терактах в Берлине и Иерусалиме с использованием автомашин. Они обращают внимание, что именно в Мельбурне в настоящее время проходит популярный международный теннисный турнир "Большого шлема", на который приехали многочисленные иностранные туристы.