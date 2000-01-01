Более 90 противников Трампа арестованы в Вашингтоне
Более 90 человек были арестованы на данный момент из-за акций протеста в столице Соединенных Штатов, Вашингтоне, во время демонстраций по всему городу после того, как президент США Дональд Трамп дал присягу, сообщает CNN в пятницу, 20 января.
Протестующие и полиция столкнулись в нескольких кварталах от маршрута парада и Белого дома, некоторые демонстранты разбивали окна витрин и автомобилей, а полиция в спецснаряжении пыталась усмирить протестующих.
Полиция использовала газ для разгона демонстрантов после того, как они начали бросать камни и разбивать окна в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа в пятницу, 20 января.