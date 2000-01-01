20.01 21:55 MIGnews.com

Более 90 противников Трампа арестованы в Вашингтоне

Washington Post reporter Dalton Bennett thrown to the ground by riot police. pic.twitter.com/4I442QhEqM — Alex Emmons (@AlexanderEmmons) 20 января 2017 г.

Riot police with tear gas, batons at anti-facist march: pic.twitter.com/wZ7jQYkAci — Alex Emmons (@AlexanderEmmons) 20 января 2017 г.

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Комментарии

Более 90 человек были арестованы на данный момент из-за акций протеста в столице Соединенных Штатов, Вашингтоне, во время демонстраций по всему городу после того, как президент США Дональд Трамп дал присягу, сообщает CNN в пятницу, 20 января.Протестующие и полиция столкнулись в нескольких кварталах от маршрута парада и Белого дома, некоторые демонстранты разбивали окна витрин и автомобилей, а полиция в спецснаряжении пыталась усмирить протестующих.Полиция использовала газ для разгона демонстрантов после того, как они начали бросать камни и разбивать окна в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа в пятницу, 20 января.