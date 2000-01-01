20.01 20:49 MIGnews.com

ВВС США убили более 100 боевиков "Аль-Каиды" в Сирии

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В результате авиаудара ВВС США по лагерю террористической группировки "Аль-Каида" в Сирии в четверг, 19 января, погибли более 100 членов боевиков. Об этом представитель министерства обороны США заявил в пятницу, 20 января.Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что авиаудар был нанесен бомбардировщиками B-52, а также были сброшены 14 снарядов.Представитель министерства обороны США добавил, что авианалет на лагерь боевиков "Аль-Каиды" проходил в провинции Идлиб, расположенной к западу от Алеппо.