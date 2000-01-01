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ВВС США убили более 100 боевиков `Аль-Каиды` в Сирии | Фото: Thinkstock20.01 20:49   MIGnews.com

ВВС США убили более 100 боевиков "Аль-Каиды" в Сирии

В результате авиаудара ВВС США по лагерю террористической группировки "Аль-Каида" в Сирии в четверг, 19 января, погибли более 100 членов боевиков. Об этом представитель министерства обороны США заявил в пятницу, 20 января.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что авиаудар был нанесен бомбардировщиками B-52, а также были сброшены 14 снарядов.

Представитель министерства обороны США добавил, что авианалет на лагерь боевиков "Аль-Каиды" проходил в провинции Идлиб, расположенной к западу от Алеппо.
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