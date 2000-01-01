Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






y 20.01 18:02   MIGnews.com

Под завалами итальянского отеля нашли еще пятерых выживших

В заваленном снегом итальянском отеле Rigopiano di Farindola спасатели зафиксировали новые сигналы от выживших. Пока до людей еще не добрались, но, предположительно, спастись удалось еще пятерым постояльцам.

Одновременно в спасательной службу уточнили, что до сих пор были обнаружены шесть выживших, а не восемь, как сообщили некоторые СМИ. "О восьми выживших можно говорить с учетом тех двух человек, которым была оказана помощь еще накануне", — уточнили спасатели.

Сход лавины в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруццо спровоцировало мощное землетрясение. В момент ЧП внутри здания, которое было частично разрушено и завалено снегом, находились около 30 человек.

В официальном списке погибших числятся пока два человека, их тела уже обнаружены и подняты на поверхность, передает ТАСС.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:45
Трамп готовится выступить с речью
18:30
Трамп нарушит 150-летнюю традицию Белого дома
18:25
Экс-президент Картер прибыл на церемонию инаугурации Трампа
18:17
На церемонию инаугурации Трампа прибыли Клинтон и Адельсон
18:15
Генсек НАТО: США останутся верны альянсу
17:51
Мадонна нашла для себя позитив в инаугурации Трампа
17:50
Трамп с супругой исполнит на танец под песню Синатры
17:28
Обама поприветствовал Трампа в Белом доме
17:00
В Мельбурне водитель намеренно давил людей  
16:46
Теракт в Турции: 5 погибших, 9 раненых
16:14
Трамп в Twitter: "Все начинается сегодня!"
16:00
Чудо: спасенных в засыпанном лавиной отеле уже 8
15:54
Берлин настаивает, чтобы Трамп соблюдал торговые соглашения
15:22
ISIS разрушило Римский театр и Тетрапилон в Пальмире
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus