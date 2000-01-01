20.01 18:02 MIGnews.com

Под завалами итальянского отеля нашли еще пятерых выживших

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В заваленном снегом итальянском отеле Rigopiano di Farindola спасатели зафиксировали новые сигналы от выживших. Пока до людей еще не добрались, но, предположительно, спастись удалось еще пятерым постояльцам.Одновременно в спасательной службу уточнили, что до сих пор были обнаружены шесть выживших, а не восемь, как сообщили некоторые СМИ. "О восьми выживших можно говорить с учетом тех двух человек, которым была оказана помощь еще накануне", — уточнили спасатели.Сход лавины в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруццо спровоцировало мощное землетрясение. В момент ЧП внутри здания, которое было частично разрушено и завалено снегом, находились около 30 человек.В официальном списке погибших числятся пока два человека, их тела уже обнаружены и подняты на поверхность, передает ТАСС.