20.01 17:00 MIGnews.com

В Мельбурне водитель намеренно давил людей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Три человека погибли и еще около 20 пострадали в результате серьезного ДТП в Мельбурне. В центре города неизвестный направил автомобиль в толпу людей. Как заявили в полиции, инцидент не связан с терроризмом, но преступник сделал это умышленно. Сейчас водителя допрашивают. В момент задержания он открыл огонь по стражам порядка.Печально известный в Европе сценарий массового убийства добрался до другого конца планеты. Центральный район Мельбурна. Красная легковушка въезжает на тротуар и, не снижая скорости, едет прямо на пешеходов. Люди бросаются в стороны. Некоторые забежали в здание в считанных сантиметрах от машины."Я услышала крики: Бегите! Бегите! Все были просто шокированы. Очень много людей не сразу поняли, что произошло", — рассказала очевидица нападения.Спастись удалось не всем. На кадрах сразу после трагедии видно, как десятки людей лежат на дороге. С пострадавшими работают медики. Помощь пытаются оказать и неравнодушные прохожие. Без жертв не обошлось."В настоящее время я могу сообщить немного. В результате этого происшествия погибли три человека, 20 получили ранения. Всем пострадавшим оказывается помощь", — сообщил Стюарт Бэйтсон, представитель полиции Австралии.Через несколько секунд очевидцы услышали стрельбу. Остановить преступника стражи порядка смогли только при помощи оружия. Полицейские сразу окружили искореженный автомобиль. В его ветровом стекле застряла детская коляска.Преступником оказался 26-летний мужчина. Погибших трое: мужчина, женщина и маленький ребенок. Все они находились на большом расстоянии друг от друга.Позже выяснилось — водитель красного авто уходил от преследования полиции. За несколько минут до происшествия мужчина жег резину и пытался делать что-то похожее на дрифт на площади перед центральным вокзалом города. Движение на оживленном перекрестке полностью встало. Смелые прохожие попытались остановить нарушителя, но силы были неравны.Водитель дрифтовал у вокзала. Через пару минут два парня попытались помешать тому, кто был за рулем. Один из них несколько раз ударил по машине бейсбольной битой.Вскоре подключилась и полиция. Наезд на пешеходов произошел уже во время погони. Преступника задержали примерно в километре от вокзала. Из машины вытащили мужчину, который был почти полностью раздет. Раненного нарушителя сковали в наручники. Под контролем полиции врачи оказали ему первую помощь и увезли в больницу.Личность нападавшего установили сразу. По данным полиции он уже был в розыске — по подозрению в нападении с ножом на юге Мельбурна.Также выяснилось, сразу после этого инцидента преступник взял в заложники свою знакомую, но женщине удалось сбежать.Еще одна деталь. За несколько часов до трагедии его неадекватное поведение в прямом эфире могли увидеть тысячи телезрителей. На одном из местных каналов — во время включения корреспондента — в кадре появился мужчина на красном автомобиле. Начал махать руками и выкрикивать нецензурные выражения. А сразу после — отправился в центр города.Полиция не называет произошедшее терактом. Однако европейский опыт борьбы с подобными случаями теперь будет под пристальным вниманием и на зеленом континенте.