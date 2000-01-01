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Теракт в Турции: 5 погибших, 9 раненых | Фото: Thinkstock20.01 16:46   MIGnews.com

Теракт в Турции: 5 погибших, 9 раненых

5 турецких солдат были убиты и 9 получили ранения в пятницу, 20 января, в результате взрыва заминированного автомобиля боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, вблизи северного сирийского города Аль-Баб, как сообщили турецкие военные в своем заявлении.

Турецкая армия и сирийские повстанцы начали операцию "Щит Ефрата" в августе, чтобы изгнать джихадистов от пограничного с Сирией района и осадили контролируемый боевиками ISIS город Аль-Баб в течение нескольких недель.

Напомним, что в тот же день боевики ISIS разрушили фасад Римского театра в Пальмире. Об этом сообщают сирийские журналисты в Twitter. По данным журналистов, также был уничтожен архитектурный комплекс Тетрапилон - на приведенных снимках видно, что от древней колоннады осталась лишь нижняя ее часть.
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