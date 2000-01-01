20.01 16:00 MIGnews.com

Чудо: спасенных в засыпанном лавиной отеле уже 8

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Итальянские СМИ сообщают о том, что за 40 с лишним часов поисково-спасательной операции в разрушенном лавиной горном отеле "Ригопьяно" обнаружили еще двоих выживших. Таким образом, на данный момент живыми 20 января там обнаружили 8 человек: двух детей, трех мужчин и трех женщин.По неподтвержденным пока официально данным, они прятались в подвале под рестораном. Видео чудесных спасений женщины и ребенка публикуют RaiNews24 и Repubblica.Ранее сегодня сообщалось, что обнаружены были 6 выживших, еще два человека остались живыми ранее благодаря тому, что незадолго до схода лавины вышли из отеля. Таким образом всего на данный момент остались живы после схода лавины 10 человек.Погибшими на данный момент были найдены четыре человека. Всего в отеле находились 34 человека. Судьба остальных 20 человек пока неизвестна.Еще вчера – после того как спасатели, добравшись до места и увидев разрушенный и заваленный снегом отель, надежды найти выживших практически не было. То, что выжившие в этой трагедии есть, итальянские журналисты называют чудом.Лавина сошла на этот отель в ночь на 19 января, после того, как 18 января в Италии произошло мощное землетрясение.