20.01 15:22 MIGnews.com
ISIS разрушило Римский театр и Тетрапилон в Пальмире
В Пальмире боевики террористической группировки ISIS разрушили фасад Римского театра в Пальмире. Об этом сообщают сирийские журналисты в Twitter.
По данным журналистов, также был уничтожен архитектурный комплекс Тетрапилон - на приведенных снимках видно, что от древней колоннады осталась лишь нижняя ее часть.
Информацию о разрушениях агентству Reuters подтвердил генеральный директор департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим, однако степени разрушения архитектурных памятников он не уточнил.
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