20.01 15:22 MIGnews.com

ISIS разрушило Римский театр и Тетрапилон в Пальмире

#Syria| Where barbarism tries to erase history #ISIS destroys the interface of Roman Theater and Tetrapylon in the ancient city of #Palmyra pic.twitter.com/7iO4mCZbmn — zahraa alderzi (@zahraaalderzi) January 20, 2017

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В Пальмире боевики террористической группировки ISIS разрушили фасад Римского театра в Пальмире. Об этом сообщают сирийские журналисты в Twitter.По данным журналистов, также был уничтожен архитектурный комплекс Тетрапилон - на приведенных снимках видно, что от древней колоннады осталась лишь нижняя ее часть.Информацию о разрушениях агентству Reuters подтвердил генеральный директор департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим, однако степени разрушения архитектурных памятников он не уточнил.