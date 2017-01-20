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Террористы ISIS частично уничтожили Римский театр в Пальмире | Фото: Thinkstock20.01 15:22   MIGnews.com

ISIS разрушило Римский театр и Тетрапилон в Пальмире

В Пальмире боевики террористической группировки ISIS разрушили фасад Римского театра в Пальмире. Об этом сообщают сирийские журналисты в Twitter.


По данным журналистов, также был уничтожен архитектурный комплекс Тетрапилон - на приведенных снимках видно, что от древней колоннады осталась лишь нижняя ее часть.

Информацию о разрушениях агентству Reuters подтвердил генеральный директор департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим, однако степени разрушения архитектурных памятников он не уточнил.
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