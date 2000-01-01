20.01 14:45 MIGnews.com
В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли выживших
В Италии в заваленном снежной лавиной отеле Rigopiano спасатели обнаружили шестерых выживших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей.
В настоящий момент спасатели пытаются эвакуировать выживших.
"Они живы и мы сейчас пытаемся их спасти", – сказал один из спасателей.
По данным СМИ, число погибших в заваленном лавиной отеле в Италии возросло до четырех.
В результате схода лавины на здание отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо в центральной области Абруццо под завалами снега оказались до 30-ти человек.
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