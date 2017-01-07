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Иран. Бодибилдершу посадили арестовали за "селфи" в зале

Фото опубликовано 👑ارتش تک نفره👑 (@shirin_muscleking) Янв 7 2017 в 10:23 PST

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В Иране женщина-бодибилдер была арестована за публикацию "нескромного" селфи на странице в Instagram, передает The Daily Mail. В настоящее время у женщины в соцсети более 68 тысяч подписчиков. Ее предположительное имя - Ширин Нобахари.Сообщается, что под залог спортсменка выйти не смогла, так как у нее не нашлось двух миллионов реалов (порядка 62 долларов), поэтому она продолжает оставаться в заключении.Известно, что Ширан Нобахари является одной из двух иранских женщин, принявших участие в международных соревнованиях. Еще в 2016 году, после возвращения на родину, она получила предупреждение от властей касательно своих "неприличных" селфи.