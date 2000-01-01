20.01 13:34 MIGnews.com
Салют в Вашингтоне получился "пророссийским"
Перед инаугурацией 45-го президента США в небе над Вашингтоном запустили фейерверк, которым завершался концерт, приуроченный к этому мероприятию.
Однако вместо букв USA (Соединенные Штаты Америки) в небе появились буквы USR. Практически сразу фото и видео этого салюта появились в Сети.
Пользователи перевели это как "Соединенные Штаты России" и предполагают, что теперь и в этом тоже обвинят "вездесущих российских хакеров".
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