20.01 13:34 MIGnews.com

Салют в Вашингтоне получился "пророссийским"

Wait I like Inaugurussian better https://t.co/vkNxE5jQid — Jesse Lehrich (@JesseLehrich) 20 січня 2017 р.

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Перед инаугурацией 45-го президента США в небе над Вашингтоном запустили фейерверк, которым завершался концерт, приуроченный к этому мероприятию.Однако вместо букв USA (Соединенные Штаты Америки) в небе появились буквы USR. Практически сразу фото и видео этого салюта появились в Сети.Пользователи перевели это как "Соединенные Штаты России" и предполагают, что теперь и в этом тоже обвинят "вездесущих российских хакеров".