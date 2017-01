20.01 12:42 MIGnews.com

Популярный блогер-неонацист оказался женат на еврейке

Автор популярного в ультраправой среде США блога The Right Stuff Майк Енох (настоящая фамилия – Пейнович) заявил, что прекратит свою деятельность на фоне скандала, в ходе которого выяснилось, что его супруга является еврейкой.Наряду с основателем сайта Daily Stormer Эндрю Энглином и президентом Института национальной политики Ричардом Спенсером Енох считается одним из самых влиятельных представителей и сооснователем так называемого движения "альт-райт". Кроме блога, он вел также достаточно популярный канал "Ежедневный Шоа" (The Daily Shoah), где поднимал вопросы убийства евреев, нередко опускаясь на неонацистских высказываний. Его постоянная аудитория насчитывала порядка 100 тысяч человек.Личность Пейновича была раскрыта на форуме 8chan, где один из пользователей опубликовал настоящие имена многих ведущих интернет-блогеров. После этого Пейнович обратился к своей аудитории на одном из закрытых форумов."Я уверен, вам всем уже известно, что я был раскрыт. Мне советовали отмалчиваться в СМИ, ничего и никак не комментировать, но это было бы безответственно по отношению ко всем вам. Я не стану ни отрицать то, что моя жена является именно той, кем они ее назвали, ни, тем более, оправдываться за это. Если вы пожелаете покинуть движение The Right Stuff, я отнесусь к этому с пониманием, но не врите мне. Не пытайтесь вступиться за меня. Не ставьте под угрозу свою собственную репутацию, пытаясь выгородить меня, что у вас, все равно, не выйдет", - цитирует его издание Salon.