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Полиция Израиля уничтожила 10 тонн фейерверков. Видео | Фото: Полиция Израиля20.01 07:19   MIGnews.com

Полиция Израиля уничтожила 10 тонн фейерверков. Видео

На этой неделе саперы полиции Израиля уничтожили 10 тонн фейерверков и "опасных" игрушек. Пиротехника была уничтожена путем контролируемого взрыва в центральном Израиле, сообщили в полиции 20 января.

Благодаря опубликованному видео, процедура поддержки безопасности, оказалась еще и достаточно выдающимся зрелищем, даже несмотря на то, что уничтожали фейерверки днем.



Отмечается, что пиротехника была обнаружена во дворе одного из жилых домов во время рейдов, которые проводились в рамках борьбы с наркоторговлей еще в 2015 году. Скопление такого огромного количества салютов представляло большую угрозу общественной безопасности, поэтому их изъяли, а владельца судили за скопление взрывоопасных веществ.

Сила взрыва, случившегося во время ликвидации фейерверков, была соизмерима с детонацией 1 тонны динамита, утверждают полицейские. И если бы такой взрыв произошел на жилой местности, то его радиус поражения составил бы сотни метров.
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