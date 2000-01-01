21.01 01:40 MIGnews.com

Население Китая за год увеличилось на 8 миллионов человек

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Население Китая за 2016 год увеличилось на 8 миллионов человек, что на 0,9% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Государственное управление статистики КНР.Таким образом, сейчас население Китая составляет 1 миллиард 382 миллиона 271 тысяча человек. Из них 65,6% находятся в трудоспособном возрасте.В прошлом году КНР, борясь с перспективами старения населения, отменила политику "одна семья - один ребенок", которая действовала с начала 1970-х годов в отношении ханьцев – титульной и самой многочисленной национальности Китая.