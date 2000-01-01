Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






4lemon.ru 20.01 22:39   MIGnews.com

Facebook выплатил рекордный гонорар российскому хакеру

Социальная сеть Facebook выплатила российскому хакеру Андрею Леонову рекордный гонорар за найденную уязвимость. Об этом Леонов сообщил в своем блоге.

Россиянин обнаружил в программном обеспечении соцсети ошибку, которая с помощью специальной картинки позволяла запускать на ее серверах произвольный код. Для этого необходимо было воспользоваться уязвимостью в сервисе ImageMagick, предназначенном для быстрого масштабирования и конвертации изображений в новостной ленте Facebook.

Леонов случайно наткнулся на ошибку во время тестирования стороннего сервиса, изучил ее и представил всю необходимую информацию техническим службам Facebook, которые устранили уязвимость в ноябре 2016 года.

В итоге соцсеть выплатила хакеру вознаграждение в 40 тысяч долларов.

С 2015 года Андрей Леонов работает специалистом по безопасности в компании SEMrush. Он также является активным пользователем блог-платформы для хакеров Hackerone.

В 2014 году рекордную сумму в 33,5 тысяч долларов получил от Facebook специалист по кибербезопасности Реджинальдо Сильва.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:21
14-летние изнасиловали девочку и разослали видео друзьям
21:55
Более 90 противников Трампа арестованы в Вашингтоне
21:22
США намерены разработать "современные" системы ПРО
20:49
ВВС США убили более 100 боевиков "Аль-Каиды" в Сирии
20:21
РФ и Сирия подписали соглашение о военно-морской базе Тартус
19:52
Инаугурационная речь 45-го президента США Дональда Трампа
19:20
Дональд Трамп вступил в должность президента США
19:10
Президент Трамп: "Люди мира, спасибо!"
18:59
Полиция использовала газ против противников Трампа
18:45
Трамп готовится выступить с речью
18:30
Трамп нарушит 150-летнюю традицию Белого дома
18:25
Экс-президент Картер прибыл на церемонию инаугурации Трампа
18:17
На церемонию инаугурации Трампа прибыли Клинтон и Адельсон
18:15
Генсек НАТО: США останутся верны альянсу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus