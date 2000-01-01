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Авиация ликвидировала в Сирии двух лидеров `Аль-Каиды` | Фото: Thinkstock20.01 10:27   MIGnews.com

Авиация ликвидировала в Сирии двух лидеров "Аль-Каиды"

В результате авиаударов, которые Соединенные Штаты наносили по позициям террористической группировки "Аль-Каида" в Сирии в последние дни, были уничтожены два ее лидера. Об этом на сайте Пентагона сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства США Питер Кук.

Так, первым был ликвидирован выходец из Туниса Абдель-Джалиль аль-Муслим, которого уничтожили 12 января около сирийского города Серакаб. В конце 90-ых годов он обучался джихаду в "Талибане", а ныне поддерживал обширные и давние связи со многими боевиками "Аль-Каиды".

17 января ВВС США нанесли успешный авиаудар по соотечественнику аль-Муслима - руководилю внешними операциями "Аль-Каиды" Мохаммаду Хабибу Буссадуну аль-Туниси. Командир террористических заговоров с целью атак в западных странах был уничтожен вблизи провинции Идлиб.
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