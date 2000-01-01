20.01 01:20 MIGnews.com

Сенегал начал военное вторжение в Гамбию

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Военное командование Сенегала официально объявило о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, а власти Нигерии выразили готовность последовать примеру сенегальцев. Цель они преследуют одну – обеспечить передачу власти Адаму Барроу, который победил на президентских выборах, состоявшихся еще в декабре."Мы вошли в Гамбию", - написал представитель вооруженных сил Сенегала полковник Абду Ндиайе агентству Reuters.Совет Безопасности ООН поддержал военную интервенцию в Гамбию в соответствующей резолюции, за которую все 15 его членов проголосовали единогласно.Действующий глава государства, Яхья Джамме, который правит в Гамбии с 1994 года, отказался покидать свой пост, несмотря на результаты выборов - к слову, он набрал не так уж и мало – 36,7% против 45,5%, которые набрал Барроу. Впрочем, победу его соперника уже признало Экономическое сообщество западноафриканских государств.Джамме заявил о многочисленных нарушениях, допущенных во время электорального процесса, и подал в суд, который его иск рассмотрит весной. Но Адам Барроу ждать не намерен и уже принес присягу. Не собирался ждать и Сенегал, который еще 18 января пригрозил интервенцией, если Яхья Джамме не покинет свой пост добровольно.Однако сдержали свое обещание сенегальские власти только после голосование Совбеза, посчитав его поддержку достаточной санкцией.