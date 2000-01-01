Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Сенегал начал военное вторжение в Гамбию | Фото: Thinkstock20.01 01:20   MIGnews.com

Сенегал начал военное вторжение в Гамбию

Военное командование Сенегала официально объявило о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, а власти Нигерии выразили готовность последовать примеру сенегальцев. Цель они преследуют одну – обеспечить передачу власти Адаму Барроу, который победил на президентских выборах, состоявшихся еще в декабре.

"Мы вошли в Гамбию", - написал представитель вооруженных сил Сенегала полковник Абду Ндиайе агентству Reuters.

Совет Безопасности ООН поддержал военную интервенцию в Гамбию в соответствующей резолюции, за которую все 15 его членов проголосовали единогласно.

Действующий глава государства, Яхья Джамме, который правит в Гамбии с 1994 года, отказался покидать свой пост, несмотря на результаты выборов - к слову, он набрал не так уж и мало – 36,7% против 45,5%, которые набрал Барроу. Впрочем, победу его соперника уже признало Экономическое сообщество западноафриканских государств.

Джамме заявил о многочисленных нарушениях, допущенных во время электорального процесса, и подал в суд, который его иск рассмотрит весной. Но Адам Барроу ждать не намерен и уже принес присягу. Не собирался ждать и Сенегал, который еще 18 января пригрозил интервенцией, если Яхья Джамме не покинет свой пост добровольно.

Однако сдержали свое обещание сенегальские власти только после голосование Совбеза, посчитав его поддержку достаточной санкцией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:36
Макияж помогает женщинам в карьерном росте
23:15
Маккартни судится с Sony за права на песни The Beatles
22:23
СМИ: в Бразилии упал самолет
22:22
Принц Гарри запутался в чужой бороде
21:59
В России появятся "освященные" смартфоны за 1,5 млн рублей
20:52
У начальника Генштаба ЦАХАЛа вырезали рак простаты
20:30
Корейцы продают свои истребители при помощи компьютерных игр  
19:55
Новым министром экономики станет Эли Коэн
19:25
Литва вызвала Горбачева в суд по делу 1991 года
19:22
В Тель-Авиве пройдет митинг против Трампа
18:40
В НАТО впервые открылась миссия Израиля
18:03
Три четверти израильтян против закрытия бизнеса в шаббат
17:35
В Бразилии найдена мертвой исполнительница хита Lambada
17:27
Как остановить эпидемию одиночества наших детей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus