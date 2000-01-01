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Отца-насильника из Гатчины арестовали на два месяца 19.12 08:40   MIGnews.com

Отца-насильника из Гатчины арестовали на два месяца

В отношении Андрея Бовта, проживавшего с семьей в поселке Химози, избрана мера пресечения в виде ареста на срок два месяца.

46-летний многодетный отец подозревается в незаконном обороте оружия и многолетнем насилии над собственной малолетней дочерью. Ни в одном из преступлений своей вины он не признал, пишут СМИ.

О том, на какие деньги жила семья, он отвечать отказался, сославшись на то, что "это относится к его службе".


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