19.12 08:40 MIGnews.com

Отца-насильника из Гатчины арестовали на два месяца

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В отношении Андрея Бовта, проживавшего с семьей в поселке Химози, избрана мера пресечения в виде ареста на срок два месяца.46-летний многодетный отец подозревается в незаконном обороте оружия и многолетнем насилии над собственной малолетней дочерью. Ни в одном из преступлений своей вины он не признал, пишут СМИ.О том, на какие деньги жила семья, он отвечать отказался, сославшись на то, что "это относится к его службе".