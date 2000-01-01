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Пятеро в критическом состоянии после землетрясения в Китае | Фото:19.12 16:12   MIGnews.com

Пятеро в критическом состоянии после землетрясения в Китае

В результате землетрясения на юго-западе Китая пострадали 18 человек - пять из них находятся в критическом состоянии. Землетрясение оценивается в 5,2 балла, и затронуло оно уезд Цзычжун провинции Сычуань, сообщает Синьхуа.

В общей сложности стихия затронула 2,4 тысячи человек, а также 780 домов, которые либо повреждены, либо полностью разрушены. В поисково-спасательных операциях приняли участие свыше 6 тысяч спасателей.

Власти возобновили электроснабжение и три базовые мобильные станции, которые получили повреждения.

"Проанализировав геологическую структуру и механизм формирования разлома, сейсмологи указали на то, что более сильное землетрясение вряд ли произойдет в ближайшие дни", – говорится в сообщении правительства.


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