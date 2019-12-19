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Теракт в центре Москвы связали с Путиным | Фото:19.12 23:03   MIGnews.com

Теракт в центре Москвы связали с Путиным

Целью нападения на здание ФСБ в центре Москвы могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности.

Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Перестрелку на Лубянке устроили именно в тот момент, когда проходил торжественный вечер в кремлевском дворце ко Дню работников органов госбезопасности. Путин лично присутствовал на мероприятии и поздравлял российских военнослужащих.

Неизвестный устроил перестрелку в районе комплекса зданий ФСБ 19 декабря около 18:10 по московскому времени. По данным ФСБ, в результате нападения погиб один сотрудник спецслужбы. В Минздраве России также сообщили, что пострадали пять человек, среди которых – один гражданский.

Стрелка ликвидировали на месте происшествия. Нападения квалифицировали, как теракт.






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