Теракт в центре Москвы связали с Путиным

19.12 23:03 MIGnews.com

Путин на вечере в честь Дня работника органов безопасности: Терроризм – коварный и опасный враг, и борьба с ним должна продолжаться системно и решительно. Экстремизмы в любой форме – это угроза демократии, правам и свободам человека pic.twitter.com/OYyXfWZAF4