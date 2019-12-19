Теракт в центре Москвы связали с Путиным

Целью нападения на здание ФСБ в центре Москвы могла быть провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности.
Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Перестрелку на Лубянке устроили именно в тот момент, когда проходил торжественный вечер в кремлевском дворце ко Дню работников органов госбезопасности. Путин лично присутствовал на мероприятии и поздравлял российских военнослужащих.
Путин на вечере в честь Дня работника органов безопасности: Терроризм – коварный и опасный враг, и борьба с ним должна продолжаться системно и решительно. Экстремизмы в любой форме – это угроза демократии, правам и свободам человека pic.twitter.com/OYyXfWZAF4
Неизвестный устроил перестрелку в районе комплекса зданий ФСБ 19 декабря около 18:10 по московскому времени. По данным ФСБ, в результате нападения погиб один сотрудник спецслужбы. В Минздраве России также сообщили, что пострадали пять человек, среди которых – один гражданский.
Стрелка ликвидировали на месте происшествия. Нападения квалифицировали, как теракт.