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Момент ликвидации московского стрелка попал на видео | Фото:19.12 21:31   MIGnews.com

Момент ликвидации московского стрелка попал на видео

Стрельба на Лубянке 19 декабря завершилась ликвидацией нападавшего.

Соответствующий момент с последними мгновения жизни преступника попал на видео.

Соответствующую запись обнародовали Telegram-каналы Baza и Life. "Есть, есть", – отреагировали за кадром очевидцы бойни.

ФСБ озвучила противоречивые версии произошедшего: либо стрелок действовал в одиночку, либо нападавших было 3. Более того, убит один сотрудник ведомства и один нападавший. В свою очередь, Минздрав России сообщает о пяти раненых.



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