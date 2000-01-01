Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Теракт в Москве: раненым помогали случайные прохожие | Фото:19.12 20:55   MIGnews.com

Теракт в Москве: раненым помогали случайные прохожие

Во время теракта в Москве пострадавшим помогли случайные прохожие.

Россияне остановили проезжающую мимо карету скорой помощи и помогли транспортировать раненого. Пострадавший умер, не доехав до больницы.

"Случайные прохожие затаскивают в скорую пострадавшего во время стрельбы на Лубянке. Она проезжала мимо, люди остановили тачку и поместили человека в машину", - передает Telegram-канал Mash.

Напомним, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в районе московской Лубянки возле здания ФСБ. СМИ сообщили, что два человека погибли, еще двое были ранены.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:20
Освобождение Иссахар: Израиль предпринял еще одну попытку
22:02
Теракт в Москве: очевидцы рассказали, как это было
21:50
Задержание израильтян в Москве: состоялись переговоры
21:41
Аналитики: новая "арабская весна" возможна уже в 2020 году
21:31
Момент ликвидации московского стрелка попал на видео
21:16
Греция готовится к прибытию 100 тыс. новых мигрантов
21:12
Вечерний обстрел: найдено место падения снаряда
20:44
Каталонского лидера обвинили в непослушании суду
20:35
СМИ: Израиль "отутюжил" позиции ХАМАСа в ответ на обстрел
20:29
Ракетный обстрел: один снаряд перехвачен
20:20
Испанский канал показал российское интервью с Пучдемоном
20:05
По Израилю выпущен минометный снаряд
20:00
Семья Иссахар выдвинула требование к Нетаниягу
19:55
Сигнал ракетной тревоги звучит на юге
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus