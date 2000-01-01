19.12 20:55 MIGnews.com
Теракт в Москве: раненым помогали случайные прохожие
Во время теракта в Москве пострадавшим помогли случайные прохожие.
Россияне остановили проезжающую мимо карету скорой помощи и помогли транспортировать раненого. Пострадавший умер, не доехав до больницы.
"Случайные прохожие затаскивают в скорую пострадавшего во время стрельбы на Лубянке. Она проезжала мимо, люди остановили тачку и поместили человека в машину", - передает Telegram-канал Mash.
Напомним, неизвестный открыл огонь
из автомата Калашникова в районе московской Лубянки возле здания ФСБ. СМИ сообщили, что два человека погибли, еще двое были ранены.
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