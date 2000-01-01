В центре Москвы возле здания ФСБ произошел теракт

Вечером 19 декабря было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов неподалеку от расположенного в центральной части Москвы на улице Большая Лубянка здания управления ФСБ.
В результате теракта погиб один сотрудник ГИБДД, еще двое правоохранителей получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Нападавший сначала открыл огонь из огнестрельного оружия по сотруднику ГИБДД, обеспечивавшему безопасность дорожного движения, а затем, забаррикадировавшись, отстреливался от прибывших на место происшествия сотрудников Росгвардии.
В результате перестрелки были ранены двое правоохранителей. Террориста, в итоге, удалось ликвидировать.
Инцидент квалифицирован как теракт. Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".