19.12 19:48 MIGnews.com

В центре Москвы возле здания ФСБ произошел теракт

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Вечером 19 декабря было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов неподалеку от расположенного в центральной части Москвы на улице Большая Лубянка здания управления ФСБ.В результате теракта погиб один сотрудник ГИБДД, еще двое правоохранителей получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Нападавший сначала открыл огонь из огнестрельного оружия по сотруднику ГИБДД, обеспечивавшему безопасность дорожного движения, а затем, забаррикадировавшись, отстреливался от прибывших на место происшествия сотрудников Росгвардии.В результате перестрелки были ранены двое правоохранителей. Террориста, в итоге, удалось ликвидировать.Инцидент квалифицирован как теракт. Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".