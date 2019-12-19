"Убей евреев": избившие раввина подростки пойдут под суд
Во вторник, 17 декабря, двоим подросткам в Лондоне было предъявлено обвинение в том, что они кричали "убей евреев" и избили пожилого раввина 29 ноября.
Об этом сообщает Jewish Press со ссылкой на заявление офицеров полиции.
"Детективы, расследовавшие нападение на 54-летнего мужчину в Стэмфорд Хилле с отягчающими обстоятельствами на почве расовой ненависти, обвинили двух подростков", – сказано в заявлении.
Уточняется, что обвинения были предъявлены парням 14 и 15 лет. Подозреваемые дали показания после того, как родственники заметили их на снимках с камер видеонаблюдения. Подростки предстанут перед судом 7 января 2020 года.
Напомним, что нападение на раввина было совершено вечером. Подростки кричали "убей евреев" и жестоко избивали мужчину, после чего оставили его лежать на земле, истекая кровью, а сами скрылись.