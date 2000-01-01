Хайфа: полицейских обвинили в незаконном обороте оружия
В четверг, 19 декабря, окружной суд в Хайфе обвинил четверых жителей города Кафр-Манда, трое из которых являются сотрудниками полиции, в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
В частности, они подозреваются в приобретении и хранении боеприпасов для дальнейшей реализации, а также в сговоре.
Среди обвиненных – 33-летний сотрудник отдела логистики в Центре полицейских исследований Муса Мурад, 20-летний сотрудник пограничной полиции Ахмад Мурад, 21-летний сотрудник пограничной полиции Джамиль Абд аль-Халим и 28-летний Имад Абдулла.
Двум правоохранителям вменяют злоупотребление служебным положением и доступ к оружию и боеприпасам.