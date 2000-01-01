Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Хайфа: полицейских обвинили в незаконном обороте оружия | Фото:19.12 17:11   MIGnews.com

Хайфа: полицейских обвинили в незаконном обороте оружия

В четверг, 19 декабря, окружной суд в Хайфе обвинил четверых жителей города Кафр-Манда, трое из которых являются сотрудниками полиции, в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В частности, они подозреваются в приобретении и хранении боеприпасов для дальнейшей реализации, а также в сговоре.

Среди обвиненных – 33-летний сотрудник отдела логистики в Центре полицейских исследований Муса Мурад, 20-летний сотрудник пограничной полиции Ахмад Мурад, 21-летний сотрудник пограничной полиции Джамиль Абд аль-Халим и 28-летний Имад Абдулла.

Двум правоохранителям вменяют злоупотребление служебным положением и доступ к оружию и боеприпасам.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:06
Горбачев госпитализирован с воспалением легких
16:54
Президент Хорватии выступила на фоне плаката с Путиным  
16:36
Катар: помощь Газе будет оказываться минимум до марта
16:12
Пятеро в критическом состоянии после землетрясения в Китае
15:58
Суд Ликуда: нужно провести праймериз для списка
15:41
Став Шафир будет баллотироваться на выборах
15:34
Сбивший велосипедистов в Ха Шарон ездил без прав
15:19
Германия: принята важная резолюция по "Хизбалле"
15:13
О чем мечтает каждая женщина
15:01
Мандельблитт переступил красную черту
14:50
Казусы 15-й большой пресс-конференции Путина  
14:40
Митингующие в Киеве перекрыли Крещатик
14:35
Снова: В аэропорту Москвы задержаны 16 израильтян
14:32
Мандельблитт созвал прокуроров на срочное совещание
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus