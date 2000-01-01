19.12 15:34 MIGnews.com

Сбивший велосипедистов в Ха Шарон ездил без прав

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Окружной суд в Петах-Тикве продлил на шесть дней срок предварительного содержания под стражей Йонатана Фадида, задавившего двух велосипедистов из Кадима-Цоран.Полиция указала на то, что Фадида ездил на машине без прав - они были у него конфискованы за нарушения правил дорожного движения.Представитель полиции заявил: “Речь идет о бомбе с часовым механизмом на дороге”.Представитель полиции сообщил: После того, как он сбил велосипедистов, он выбросил из машины пакет, и мы считаем, что речь идет о каннабисе”. Он также указал на то, что следы наркотиков были обнаружены при анализе крови Фадиды.Судья в решении о продлении срока содержания написал: Водитель пользовался дорогой так, как будто речь идет о трассе для гонок”.