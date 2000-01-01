19.12 14:35 MIGnews.com

Снова: В аэропорту Москвы задержаны 16 израильтян

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Израильские СМИ сообщают, что 19 декабря вновь, без всякой видимой причины, в аэропорту Москвы после прибытия рейса El Al были задержаны 16 граждан Израиля.Посольство Израиля в России пытается выяснить, что происходит, и помочь задержанным.Напомним, что лишь вчера в аэропорту Домодедово были задержаны 47 израильтян. Их допрашивали 6-8 часов. Последнего из них отпустили после 12 часов допросов.