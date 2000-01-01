Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Италии прошла крупнейшая в истории операция против мафии | Фото:19.12 14:07   MIGnews.com

В Италии прошла крупнейшая в истории операция против мафии

Итальянские карабинеры арестовали 334 члена мафиозной группировки Ндрангета на юге страны, сообщает РИА Новости в четверг, 19 декабря. Операция считается одной из крупнейших за последнее время.

"Это крупнейшая операция со времени максипроцесса в Палермо", – сказал прокурор города Катандзаро Никола Граттери. "Максипроцесс" - суд с 1986 по 1992 годы суд над представителями сицилийской мафии, который привел к отправке в тюрьму почти 350 мафиози.

Провинции Вибо-Валентия фактически полностью очистилась после нынешней операции от мафиозных ячеек. Подобные рейды проходили "от Альп до Сицилии", по словам Гарретта. Также, аресты проведены в Германии, Швейцарии и Болгарии.

"В заключительной фазе операции приняли участие более 3 тысяч военнослужащих-карабинеров", – сообщил прокурор.

Всего в число 416 подозреваемых по делу попали в том числе политики. Например, бывший депутат от партии "Вперед, Италия", мэр города Пиццо, глава муниципальной полиции Вибо-Валентии, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники. Арестованных подозревают в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном присвоении имущества, убийстве, отмывании средств и подлоге.

"Расследование позволило выявить наличие взаимных интересов кланов (ндрангеты) с представителями политического и делового мира, а также задокументировать саммиты, встречи и собрания между боссами и партнерами", – заявил прокурор Катандзаро.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:40
Митингующие в Киеве перекрыли Крещатик
14:35
Снова: В аэропорту Москвы задержаны 16 израильтян
14:32
Мандельблитт созвал прокуроров на срочное совещание
14:20
В числе развитых государств нет мусульманских стран
14:05
Франция и Британия – первые в ЕС по насилию над женщинами
13:32
Rambler отозвал судебный иск к Twitch
13:30
Премьер-министром Ливана может стать союзник "Хизбаллы"
13:15
Наама Иссахар появилась на слушании по апелляции
13:03
Иран требует от Южной Кореи $6 млрд за нефть
12:50
Наама Иссахар: Мое признание подделали
12:22
Израильский стартап назвали "компанией, меняющей игру"
12:16
Десять тысяч боевиков ИГ готовы вновь взяться за оружие
12:06
"У Мандельблитта - конфликт интересов в делах Нетаниягу"
11:45
"Арабы? Изгнать или убить!": вандализм в деревне Аль-Джиб
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus