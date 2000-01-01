19.12 14:07 MIGnews.com

В Италии прошла крупнейшая в истории операция против мафии

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Итальянские карабинеры арестовали 334 члена мафиозной группировки Ндрангета на юге страны, сообщает РИА Новости в четверг, 19 декабря. Операция считается одной из крупнейших за последнее время."Это крупнейшая операция со времени максипроцесса в Палермо", – сказал прокурор города Катандзаро Никола Граттери. "Максипроцесс" - суд с 1986 по 1992 годы суд над представителями сицилийской мафии, который привел к отправке в тюрьму почти 350 мафиози.Провинции Вибо-Валентия фактически полностью очистилась после нынешней операции от мафиозных ячеек. Подобные рейды проходили "от Альп до Сицилии", по словам Гарретта. Также, аресты проведены в Германии, Швейцарии и Болгарии."В заключительной фазе операции приняли участие более 3 тысяч военнослужащих-карабинеров", – сообщил прокурор.Всего в число 416 подозреваемых по делу попали в том числе политики. Например, бывший депутат от партии "Вперед, Италия", мэр города Пиццо, глава муниципальной полиции Вибо-Валентии, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники. Арестованных подозревают в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном присвоении имущества, убийстве, отмывании средств и подлоге."Расследование позволило выявить наличие взаимных интересов кланов (ндрангеты) с представителями политического и делового мира, а также задокументировать саммиты, встречи и собрания между боссами и партнерами", – заявил прокурор Катандзаро.