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Греция готовится к прибытию 100 тыс. новых мигрантов 19.12 21:16   MIGnews.com

Греция готовится к прибытию 100 тыс. новых мигрантов

Греция прогнозирует, что в следующем году на ее острова из Турции прибудут 100 тысяч лиц, ищущих убежища, что создаст дополнительное давление на уже и так переполненные лагеря для мигрантов.

"Кризис продолжается сейчас, и он является серьезным", - заявил, правительственный уполномоченный по вопросам миграции Манос Логотетис.

За последние полгода в Грецию прибыли 45 000 беженцев, и, по словам уполномоченного, ситуация была "явно более критической" для Греции, чем миграционный кризис 2015 года, когда люди бежали от гражданской войны в Сирии, пишет DW.

В настоящее время в лагерях на островах ждут более 41 000 человек - это наибольшее число с момента вступления в силу пакта о беженцах между ЕС и Турцией в 2016 году.

Логотетис сказал, что правительство Греции хочет депортировать в Турцию 10000 просителей убежища, но для этого стране понадобится 270 человек, которые будут рассматривать дела о предоставлении убежища.

Кроме того, правительство Греции планирует построить новые центры для новоприбывших на каждом из пяти островов, куда приезжает большинство мигрантов при пересечении Эгейского моря из Турции.


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