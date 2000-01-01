Индонезия пожаловалась в ВТО на ЕС из-за пальмового масла
Индонезия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Европейского Союза, утверждая, что ограничения блока на биотопливо на основе пальмового масла несправедливы.
Индонезия направила запрос на консультации с ЕС 9 декабря 2019 года.
Консультационный этап длится 60 дней. Если решение не будет найдено, ЕС может обратиться в ВТО с просьбой создать группу для вынесения решения.
ЕС в конце ноября подал жалобу в ВТО по поводу индонезийских ограничений на экспорт никелевой руды и ввел пошлины на индонезийский биодизель на прошлой неделе., пишет DW.
При этом ЕС и Индонезия стремятся заключить соглашение о свободной торговле.
В этом году Европейская комиссия пришла к выводу, что производство пальмового масла приводит к избыточной вырубки лесов и не должно учитываться в качестве средства для достижения цели все большего использования возобновляемых источников энергии.
В результате дизельное топливо на основе пальмового масла не будет считаться биотопливом, и его использование в транспортном топливе будет фактически прекращено в период между 2023 и 2030 годами.
Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, неоднократно заявляла, что будет обжаловать директиву ЕС из возобновляемых источников энергии в органе ВТО по урегулированию споров.
Еврокомиссия заявила, что директива является частью зеленой политики ЕС. В Брюсселе убеждены, что меры соответствуют обязательствам в ВТО.