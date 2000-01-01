19.12 11:45 MIGnews.com

"Арабы? Изгнать или убить!": вандализм в деревне Аль-Джиб

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Вандалы за ночь повредили 18 автомобилей в палестинской деревне Аль-Джиб около Иерусалима, сообщила полиция в четверг, 19 декабря.Неизвестные прокололи шины машинам, на некоторых написали расистские лозунги.На стене одного из зданий был написан следующий текст: "Арабы? Изгнать или убить!"Полиция начала расследование инцидента и осудила "любое националистическое преступление на почве ненависти".