19.12 11:45 MIGnews.com
"Арабы? Изгнать или убить!": вандализм в деревне Аль-Джиб
Вандалы за ночь повредили 18 автомобилей в палестинской деревне Аль-Джиб около Иерусалима, сообщила полиция в четверг, 19 декабря.
Неизвестные прокололи шины машинам, на некоторых написали расистские лозунги.
На стене одного из зданий был написан следующий текст: "Арабы? Изгнать или убить!"
Полиция начала расследование инцидента и осудила "любое националистическое преступление на почве ненависти".
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