Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Арабы? Изгнать или убить!`: вандализм в деревне Аль-Джиб | Фото:19.12 11:45   MIGnews.com

"Арабы? Изгнать или убить!": вандализм в деревне Аль-Джиб

Вандалы за ночь повредили 18 автомобилей в палестинской деревне Аль-Джиб около Иерусалима, сообщила полиция в четверг, 19 декабря.

Неизвестные прокололи шины машинам, на некоторых написали расистские лозунги.

На стене одного из зданий был написан следующий текст: "Арабы? Изгнать или убить!"

Полиция начала расследование инцидента и осудила "любое националистическое преступление на почве ненависти".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:03
Иран требует от Южной Кореи $6 млрд за нефть
12:50
Наама Иссахар: Мое признание подделали
12:22
Израильский стартап назвали "компанией, меняющей игру"
12:16
Десять тысяч боевиков ИГ готовы вновь взяться за оружие
12:06
"У Мандельблитта - конфликт интересов в делах Нетаниягу"
11:27
Водитель сбивший велосипедистов выбросил пакет с наркотиками
11:16
Тюремщики вынудили мусульманку снять хиджаб-ссудила $120 тыс
11:13
Перспективы присутствия США в Сирии не будет
11:03
Суд отклонил петиции против работ на месторождении Левиафан
10:26
В Ливане снесли статую, которая напоминала Звезду Давида
10:25
Из-за Amazon: хаос на Почте Израиля
10:01
"Арье нужен сильный Биби": предвыборная кампания ШАСа
09:44
Прокуратура: Бен-Ари скрывала информацию в деле об убийстве
09:43
Тель-Авив вошел в список "20 лучших направлений на 2020"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus