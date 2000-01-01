19.12 11:27 MIGnews.com

Водитель сбивший велосипедистов выбросил пакет с наркотиками

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Окружной суд в Петах-Тикве продлил срок предварительного содержания под стражей 29-летнего Йонатана Фадида из Ор Акива. Фадида утром 17 декабря сбил в районе Раананы двух профессиональных велосипедистов. Оба погибли.Полиция подозревает, что Фадида, немедленно после инцидента, выбросил на дорогу пакет с наркотиками. Полиция ранее заявила, что Фадида находился “под воздействием опасных наркотиков”.Сам Фадида заявил следующее: “Я ехал на работу. Неожиданно автомобиль занесло влево. Возможно это - результат технического сбоя”.Представитель полиции заявил на суде: “Это - очень тяжелый инцидент, в результате которого погибли двое велосипедистов, ехавших в нормальных условиях по дороге при полном дневном свете. Речь идет о водителе спортивного автомобиля, структура которого была незаконно изменена. В автомобиль были добавлены системы, превратившие его в спортивную машину, с целью увеличения скорости. Водитель ехал по дороге с ограничением скорости в 70 км/ч с очень большим превышением скорости. Водитель находился под воздействием опасного наркотика. В прошлом он совершал нарушения, относящиеся к превышению скорости”.Защите водителя не способствует тот факт, что за два часа до инцидента он опубликовал в социальных сетях клип с “испытаниями” машины в районе Шхема. В клипе он развивает скорость более 160 км/ч.Адвокат обвиняемого, Ади Кармиэли заявил: “Водитель ежедневно общается с человеком, который ежедневно использует каннабис. Он не находился под влиянием наркотиков, он - просто пассивный пользователь”.Отец Фадиды, Альберт, заявил перед судом: “Я чувствую себя так, как будто мой сын ушел с этими людьми. Я видел их фотографии, фотографии их детей. Я опустошен случившимся. . Он поехал на работу , он ездил там каждый день. Я сам туда поехал посмотреть сегодня. Люди ездят посреди дороги на велосипедах там - как будто ничего не произошло. Я хочу сказать семьям погибших - мое сердце с вами. я сам отец и дед, я чувствую так, будто мои собственные дети погибли”.