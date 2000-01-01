Тюремщики вынудили мусульманку снять хиджаб-ссудила $120 тыс
57-летняя жительница американского штата Миннесота, исповедующая ислам выиграли иск на 120 тысяч долларов США против тюремщиков. Айда Шиеф Аль-Кади заявила, что в 2013 году она столкнулась с "унизительным и болезненным опытом", оказавшись в тюрьме округа Рамси.
Она попала туда после того, как она пропустила заседание суда по делу о нарушении правил дорожного движения.
Как утверждает Аль-Кади, ей приказали снять хиджаб, и фотография без него, вопреки обещаниям стражей порядка, впоследствии оказалась в публичном доступе. Впоследствии от нее потребовали снять и абайю, традиционное арабское платье с рукавами, в присутствии мужчин, чтобы переодеться в тюремную робу, пишет The Guardian.
По мнению Аль-Кади, полицейские нарушили ее права и подвергли женщину дискриминации по религиозному признаку. Суд обязал выплатить истице 120 тысяч долларов.