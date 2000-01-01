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Тюремщики вынудили мусульманку снять хиджаб-ссудила $120 тыс 19.12 11:16   MIGnews.com

Тюремщики вынудили мусульманку снять хиджаб-ссудила $120 тыс

57-летняя жительница американского штата Миннесота, исповедующая ислам выиграли иск на 120 тысяч долларов США против тюремщиков. Айда Шиеф Аль-Кади заявила, что в 2013 году она столкнулась с "унизительным и болезненным опытом", оказавшись в тюрьме округа Рамси.

Она попала туда после того, как она пропустила заседание суда по делу о нарушении правил дорожного движения.

Как утверждает Аль-Кади, ей приказали снять хиджаб, и фотография без него, вопреки обещаниям стражей порядка, впоследствии оказалась в публичном доступе. Впоследствии от нее потребовали снять и абайю, традиционное арабское платье с рукавами, в присутствии мужчин, чтобы переодеться в тюремную робу, пишет The Guardian.

По мнению Аль-Кади, полицейские нарушили ее права и подвергли женщину дискриминации по религиозному признаку. Суд обязал выплатить истице 120 тысяч долларов.


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