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Масштабный пожар в Бразилии разрушил около 600 домов | Фото:19.12 08:29   MIGnews.com

Масштабный пожар в Бразилии разрушил около 600 домов

Сотни жителей города Манаус на севере Бразилии остались без крыши на головой из-за масштабного пожара, сообщает в среду, 19 декабря Reuters.

По данным издания, огненная стихия беспощадно уничтожила 600 домов

Более 100 пожарных боролись с огнем, пытаясь предотвратить распространение пламени. Им потребовалось несколько часов, прежде чем они смогли взять пожар под контроль.

В огне пострадали четверо жителей района, они доставлены в больницы. К счастью, о смертельных случаях не сообщается.

"Вероятно, это самый крупный пожар за всю историю города", - приводит слова заместителя начальника аварийно-спасательной службы города газета The Pioneer.


На данный момент выясняются причины возгорания. По предварительной версии, причиной пожара послужила взорвавшаяся скороварка на плите. Из-за сильных порывов ветра пожар моментально распространился.

Город Манаус – административный центр штата Амазонас – расположен на берегу реки Амазонка. Его население составляет 1,8 млн человек.


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