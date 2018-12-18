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`Семейный диспут`: расстрел на перекрестке Мегидо 19.12 06:48   MIGnews.com

"Семейный диспут": расстрел на перекрестке Мегиддо

Два человека убиты и трое ранены в результате пальбы у бензозаправки на перекрестке Мегиддо.

Полиция сообщила, что у инцидента - криминальная подоплека и его причиной является “семейный диспут” в одной из близлежащих деревень.

К автомобилю с пятью пассажирами подъехал другой автомобиль - и из него открыли стрельбу в упор.

Пять человек были эвакуированы в больницу Афулы. Один из них находился в критическом состоянии, двое в тяжелом и двое - в средне-тяжелом состоянии. По прибытии в Афулу один из раненых скончался, под утро умер второй. Все пострадавшие являются жителями Умм эль-Фахм.





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