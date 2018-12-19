20.12 05:13 MIGnews.com
Провидец отравил пищу в храме, умерли 15 человек
В штате Карнатака на юге Индии произошло массовое отравление обрядовой едой в местном храме. Не менее 15 человек умерли, в том числе двое детей, и более 100 госпитализированы.
Лабораторные исследования показали наличие в образцах пищи монокротофоса – пестицида, разрушающего нервную систему.
Сейчас полиция выясняет, как именно яд попал в пищу. Уже задержаны несколько человек.
Сообщается, что 52-летний провидец был арестован за пищевое отравление в храме. Еще арестованы его три сообщника - женщина, ее муж и его друг, пишет theweek
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