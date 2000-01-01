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Шай Ницан: дело Нетаниягу потянуло на 800 страниц 19.12 19:56   MIGnews.com

Шай Ницан: дело Нетаниягу потянуло на 800 страниц

Государственный обвинитель Шай Ницан заявил в среду, 19 декабря, что пересмотр расследования дела премьер-министра Биньямина Нетаниягу юридическим заключением государственного прокурора охватил более 800 страниц.

"Получив проекты допросов премьер-министра, я провел встречи, на которых мне и другим должностным лицам из государственной прокуратуры были представлены обширные материалы и доказательства. В ближайшие дни мы начнем обсуждение с юридическим советником правительства Авичаем Мандельблитом", - сказал Ницан, пишет YnetNews.


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