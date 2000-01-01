Шай Ницан: дело Нетаниягу потянуло на 800 страниц

Государственный обвинитель Шай Ницан заявил в среду, 19 декабря, что пересмотр расследования дела премьер-министра Биньямина Нетаниягу юридическим заключением государственного прокурора охватил более 800 страниц.
"Получив проекты допросов премьер-министра, я провел встречи, на которых мне и другим должностным лицам из государственной прокуратуры были представлены обширные материалы и доказательства. В ближайшие дни мы начнем обсуждение с юридическим советником правительства Авичаем Мандельблитом", - сказал Ницан, пишет YnetNews.